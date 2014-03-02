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عادل لبيب يلتقى قيادات "التنمية الإدارية" بحضور الوزير السابق

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عادل لبيب يلتقى قيادات "التنمية الإدارية" بحضور الوزير السابق عادل لبيب يلتقى قيادات "التنمية الإدارية" بحضور الوزير السابق

عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مصغرا مع الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية السابق، بمقر وزارة التنمية الإدارية، وعرض خلالها هانى محمود الملفات الخاصة بالوزارة، وما تم إنجازه من ملفات خاصة بالمشروعات والبرامج التى تقوم بها الوزارة وما تبقى منها.

والتقى الوزير الجديد بقيادات الوزارة، حيث استعرض الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات والبرامج، وخلال الاجتماع أبدى عادل لبيب اهتمامه بمشروعات التنمية الإدارية، وأكد على أهمية تلك المشروعات بالنسبة للمواطن العادى، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد استكمال تلك المشروعات والاهتمام بمجال تقديم وتيسير الخدمات المقدمة للمواطن عبر قنوات متعددة، وبما ينعكس على حياة المواطن.

وأضاف لبيب أن مشروعات وزارة التنمية الإدارية هامة جداً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتعد عصب تلك المرحلة الهامة من حياة المواطن المصرى، فضلاً عن أن الحالية تسعى جاهدة إلى توفير تلك الخدمات فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه أبدى الدكتور هانى محمود التزامه ودعمه الأدبى والمعنوى لعادل لبيب فى تلك المرحلة لعرض جميع الملفات الخاصة بالوزارة، بمنتهى الشفافية لوضعها أمام متخذ القرار فى الوقت المناسب حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

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مصر 365

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