أسماء الخريجين الفائزين فى مسابقة اللغة الإنجليزية بـ"الثقافى البريطانى"

أعلنت إدارة مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، عن أسماء الخريجين الفائزين فى مسابقة اللغة الإنجليزية، والتى نظمها المجلس الثقافى البريطانى بالتعاون مع جامعة الأزهر، وهم: محمد السيد عبدالعليم خريج الشريعة والقانون وحصل على المركز الأول فى التخصص العلمى، وفى برنامج اللغة الإنجليزية، ورضوى فوزى المركز الثانى فى تخصصها واللغة الإنجليزية، وأحمد رضا عبدالحميد المركز الثالث فى التخصص العلمى واللغة الإنجليزية، وإسلام محمد عبدالرحمن المركز الرابع فى تخصصه، ومحمد إبراهيم بسيونى المركز الخامس.

شارك فى الدورة 105 طلاب من 6 كليات منها 5 لكليات البنين، وكلية الدراسات الإسلامية بنات.