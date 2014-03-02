أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير اﻷوقاف لـ"محلب": سر على بركة الله فنحن معك مقاتلون

Google+ Print
وزير اﻷوقاف لـ وزير اﻷوقاف لـ"محلب": سر على بركة الله فنحن معك مقاتلون

أكد د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، أننا على مشارف نهضة عظيمة فى ، مضيفا أنه لمس فى لقائه برئيس الوزراء رؤية وأمل فى النهوض قائلا له، "سر على بركة الله فنحن معك مقاتلون فى الصفوف الأول".

وأضاف الوزير خلال تدشينه منتدى السماحة والوسطية ومركز اللغات والترجمة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامى اليوم الأحد، موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات ، وأنه بدأ بالفعل فى ذلك، وسوف يعرض ذلك فى أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وتابع الوزير أن الدعاة كانوا من أعقل وأهدأ الناس برغم أن لهم مطالب، مؤكدا سعيه إلى تحقيقها على قدر طاقته، ولفت إلى أنه خلال هذا الإسبوع ستتحول وعوده للدعاة إلى حقيقة سيعلن عنها خلال اجتماعه بنقباء الدعاة.

ولفت الوزير إلى أنه سوف يقلد الشباب مناصب عليا، لقدرتهم وطاقتهم ورغبتهم فى الإنجاز، مؤكدا أن العلاقة بين الشباب والشيوخ ليست علاقة تصادم بل تعاون ولا غنى لكل عن اﻵخر، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تعيين مفتشين بالمحافظات وشغل كل المواقع الخالية من الشباب.

فيما حضر توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودار التحرير (الجمهورية) الذى يوقعه عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أمينه العام د. أحمد عجيبة، وعن دار التحرير جلاء جاب الله رئيس مجلس الإدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»