أكد د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، أننا على مشارف نهضة عظيمة فى مصر، مضيفا أنه لمس فى لقائه برئيس الوزراء رؤية وأمل فى النهوض قائلا له، "سر على بركة الله فنحن معك مقاتلون فى الصفوف الأول".

وأضاف الوزير خلال تدشينه منتدى السماحة والوسطية ومركز اللغات والترجمة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامى اليوم الأحد، موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة، وأنه بدأ بالفعل فى ذلك، وسوف يعرض ذلك فى أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وتابع الوزير أن الدعاة كانوا من أعقل وأهدأ الناس برغم أن لهم مطالب، مؤكدا سعيه إلى تحقيقها على قدر طاقته، ولفت إلى أنه خلال هذا الإسبوع ستتحول وعوده للدعاة إلى حقيقة سيعلن عنها خلال اجتماعه بنقباء الدعاة.

ولفت الوزير إلى أنه سوف يقلد الشباب مناصب عليا، لقدرتهم وطاقتهم ورغبتهم فى الإنجاز، مؤكدا أن العلاقة بين الشباب والشيوخ ليست علاقة تصادم بل تعاون ولا غنى لكل عن اﻵخر، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تعيين مفتشين بالمحافظات وشغل كل المواقع الخالية من الشباب.

فيما حضر توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودار التحرير (الجمهورية) الذى يوقعه عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أمينه العام د. أحمد عجيبة، وعن دار التحرير جلاء جاب الله رئيس مجلس الإدارة.