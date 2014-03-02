محافظ المجمعة يشارك في غرس ٣ آلاف شجرة

المجمعة - سعدون الثبيتي

يرعى صاحب السمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل صباح الأربعاء المقبل 4/5/1435ه الحفل الذي سيقام بمناسبة اسبوع زراعة الشجرة ال 37 تحت شعار "الشجرة لأجيالنا" وذلك في المنطقة المحيطة بمحطة القطار بالمجمعة. وسيشارك سموه ابناءه الطلاب في زراعة الشتلات في الموقع المستهدف خلال الحفل والذي يتخلله العديد من الفقرات الهادفة والذي تنفذه ادارة التربية والتعليم ممثلة في ادارة النشاط الطلابي.وتنفذ المحافظة الأسبوع بمشاركة مديرية الزراعة، البلدية، ادارة التربية والتعليم وذلك لاستهداف منطقة المحطة بزراعة اكثر من ثلاثة آلاف شجرة متنوعة بهدف ان تصبح المنطقة واحة خضراء في المستقبل.