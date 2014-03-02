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الصوامع تتميز في جناحها

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الصوامع تتميز في جناحها الصوامع تتميز في جناحها

    استقبل جناح المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة السابع والعشرين أعدادا كبيرة من المواطنين الذين تابعوا من خلاله ما حققته المؤسسة من نجاح في توفير الكثير من الإنتاج اللازم لاحتياجات المواطنين من الدقيق ومشتقاته والأعلاف الحيوانية بأنواعها.

وقد تواجدت العديد من الطاقات الإعلامية التابعة للمؤسسة للرد على استفسارات المواطنين والزوار حول تميز الإنتاج السعودي في الدقيق والأعلاف وكان من بينهم الأستاذ تركي السعدون الذي أوضح تميز الجناح عن الأعوام السابقة من خلال ماوفر به من إمكانات تقنية وأساليب عرض أسهمت في إبراز نشاط المؤسسة وتفاعل الزوار مع ما حققته من نجاح في خططها.

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