120 ألفاً ل 8 أشخاص مقبلين على الزواج بالدلم

الدلم - محمد الحقباني

وزعت الجمعية الخيرية بالدلم (120000) ريال منها (80000) ريال نقداً و(40000) قيمة أجهزة كهربائية لثمانية أشخاص من المقبلين على الزواج. وسلم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالدلم محسن بن علي المحسن الإعانات لمستحقيها, لافتاً أن هذه المبالغ ليست صدقة ولا زكاة إنما هي إعانة تبرع بها أحد المحسنين البارين وخصصها لأبناء الدلم المقبلين على الزواج، ورغب عدم ذكر اسمه، داعياً الله له بالبركة وسعة الرزق وأن يخلف عليه بخير. وأضاف أن الجمعية ما هي إلا وسيط لتسليم هذه الإعانة لمن يستحقها، من حيث استكمال الأوراق المطلوبة وحضور دورة المقبلين على الزواج.