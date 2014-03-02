أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السفير السيرلانكي يزور المركز الأمني لشؤون الخدم

Google+ Print
السفير السيرلانكي يزور المركز الأمني لشؤون الخدم السفير السيرلانكي يزور المركز الأمني لشؤون الخدم

    قام السفير السيرلانكي السيد واد يول كريشنامورتي وعضوان من السفارة بزيارة ودية لمقر المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض، وكان في استقباله مدير المركز الأمني لشؤون الخدم العقيد عبدالرحمن بن جريد الجريد.

وقد أعرب السفير السيرلانكي في مستهل زيارته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما توليه المملكة من اهتمام للعمالة السيرلانكية المرتكزة على القيم الإسلامية النبيلة كما أشاد بالإجراءات والخدمات التي يقوم فيها رجال الأمن لمساعدة العاملات المنزليات لتخفيف معاناتهن والتوفيق بينهم وبين الكفلاء وسرعة ترحيل من يرغبن في السفر بعد انتهاء فترة عملهن أو عدم رغبتهن في العمل لظروف معينة. وفي نهاية الزيارة ودع الضيف بمثل ما أستقبل به من حفاوة والتكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً