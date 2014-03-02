السفير السيرلانكي يزور المركز الأمني لشؤون الخدم

قام السفير السيرلانكي السيد واد يول كريشنامورتي وعضوان من السفارة بزيارة ودية لمقر المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض، وكان في استقباله مدير المركز الأمني لشؤون الخدم العقيد عبدالرحمن بن جريد الجريد.

وقد أعرب السفير السيرلانكي في مستهل زيارته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما توليه المملكة من اهتمام للعمالة السيرلانكية المرتكزة على القيم الإسلامية النبيلة كما أشاد بالإجراءات والخدمات التي يقوم فيها رجال الأمن لمساعدة العاملات المنزليات لتخفيف معاناتهن والتوفيق بينهم وبين الكفلاء وسرعة ترحيل من يرغبن في السفر بعد انتهاء فترة عملهن أو عدم رغبتهن في العمل لظروف معينة. وفي نهاية الزيارة ودع الضيف بمثل ما أستقبل به من حفاوة والتكريم.