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كآبة ما بعد الولادة تصيب الرجال أيضاً!

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كآبة ما بعد الولادة تصيب الرجال أيضاً! كآبة ما بعد الولادة تصيب الرجال أيضاً!

على عكس الاعتقد الشائع بأن كآبة ما بعد الولادة هي مرض مقتصر على النساء فقط، يبدو أن الرجال –الآباء- قد يعانون أيضًا من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة!.
ووفقا للدراسات، فقد يعاني الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة كزوجاتهن ليتقاسموا معهن بعض أسباب الاكتئاب الخاصة بالنساء بينما تختص بعض الأسباب الأخرى بالرجال فقط.

الأسباب المشتركة مع النساء:
1. افتقاد الدعم العاطفي والاجتماعي
2. الإجهاد والضغط وتغير طبيعة العلاقات
3. قلة النوم
4. نقص القدرة على التكيف مع الوضع الجديد بعد قدوم الطفل
5. الشعور بالخسارة والحزن

الأسباب الخاصة بالرجال فقط:
1. الشعور بالمسؤولية تجاه القيام بدور الأبوة للمولود الجديد
2. اتخاذ موقف سلبي من المولود الجديد بسبب عدم مشاركة الأب في رعايته والعناية به مما يشعره بأنه غير مهم في حياة طفله وحتى زوجته التي توجه معظم اهتمامها للرضيع
3. الخوف من المسؤوليات الإضافية والمصاريف الزائدة التي يتطلبها انضمام فرد جديد إلى الأسرة
4. افتقار الآباء للروابط العاطفية مع المولود بعكس الأم التي يبدأ ارتباطها العاطفي بالجنين أثناء الحمل

ويمكن تمييز إصابة الآباء باكتئاب ما بعد الولادة عن طريق ملاحظة الأعراض التالية:
أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال
1. التعب والصداع والشعور بالألم
2. القلق والغضب بسرعة
3. فقدان الشهية
4. قلة النوم
5. الانعزال عن الزوجة والأصدقاء والحياة الاجتماعية عموما
6. زيادة ساعات العمل لتعزيز الانسحاب من الحياة العائلية
7. الإفراط في استخدام المهدئات بدلا من السعي للعلاج

بالإمكان حل هذه المشكلة عن طريق التماس الدعم العاطفي و العملي من شريك الحياة والأسرة والأصدقاء وزملاء العمل، وقضاء المزيد مع الوقت مع الأشخاص الذين تحبهم وترتاح إليهم لتعزيز المشاعر الإيجابية، كما ويمكن زيارة الطبيب المختص للوقوف معه على حل يساعدك عزيزي الرجل على تجاوز هذه الأزمة بسلام.

شاركونا بآرائكم: هل أصبتم أيها الآباء بحالات اكتئاب ما بعد الولادة؟

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سيدتي