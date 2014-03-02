بالصور.. أجمل وأسوأ الإطلالات في تاريخ الأوسكار

عشنا في الأيام السابقة حالة من الترقب والانتظار لأهم حفل سينمائي خلال العام، وهو حفل الأوسكار الذي سيقام هذه الليلة، وبهذه المناسبة قررنا أن نتذكر معك أجمل وأسوأ الإطلالات في تاريخ هذا المحفل السينمائي الضخم.

إن أردنا أن نذكر الأجمل فلا يمكن أن ننسى إطلالات كل من: Jennifer Lawrence، و Amy Adams في حفل العام الماضي، حيث ظهرت كل واحدة منهما بإطلالة عروس رائعة على السجادة الحمراء، أما في حفل عام 2012 فكانت Gwyneth Paltrow نجمة الحفل بلا منازع، إذ أبهرتنا بإطلالتها الأنيقة بفستان أبيض جذاب مع رداء خلفي طويل من تصميم Tom Ford .

في حفل الأوسكار لعام 2010 كان حضور النجمات الشابات مبهراً بشكل كبير، حيث تألقت كل من: Anna Kendrick ، وCarey Mulligan، و Amanda Seyfried، كما تألقت الممثلة Sandra Bullock بفستان ذهبي رائع من "Marchesa"، ومع عودتنا للسنين الماضية نتذكر الفستان المبهر الذي اختارته الممثلة Penelope Cruz في حفل 2009، وإطلالة Marion Cotillard في نفس الحفل، ولا يمكن أن ننسى فستان Hilary Swank الرائع ذو الأكمام الطويلة والتصميم الجميل في حفل 2005.

ومن ناحية أخرى، لم توفق بعض النجمات في اختياراتهن على السجادة الحمراء للأوسكار، ونتذكر منهن: Demi Moore في حفل 1989، حيث اختارت تصميماً غير أنيق إطلاقاً، وSally Kirkland بلوك يشبه ملابس السيرك الاستعراضية، كذلك Gwyneth Paltrow التي صدمتنا في عام 2002 بلوك سيء للغاية، بالإضافة إلى الممثلة Uma Thurman في حفل 2004، حيث اختارت لوكاً غريباً وغير موفق.

شاهدي الأجمل والأسوأ في تاريخ الأوسكار.



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