تصاميم جذابة في خامس أيام أسبوع الموضة في باريس

في الأيام الماضية سحرنا مصممو باريس بأجمل العروض في أيام أسبوع باريس للموضة، وفي اليوم الخامس شاهدنا عدداً من العروض الجذابة التي اخترنا لك منها ما يلي:

· Haider Ackermann

أخفى المصمم في عرضه معالم الأنوثة، فأظهر عارضاته بلوك رجالي جذاب وأنيق ببدل أنيقة وبسيطة، وقد أظهرت الأزياء المعروضة قوة السيدات وحضورهن على الرغم من غياب النعومة منها برأينا.

· Viktor & Rolf

طغى اللون الرمادي على عرض Viktor & Rolf لخريف وشتاء 2014، وشاهدنا مجموعة أنيقة من الأزياء العملية التي توحي بأناقة الشوارع وبساطتها، حيث احتوت المجموعة على عدد من الفساتين والبدل البسيطة مع بعض التنانير والمعاطف الناعمة.

· Acne Studios

أعجبنا بالدمج الجميل بين الألوان والطبعات الربيعية مع التصاميم الشتوية الدافئة في هذه المجموعة.

· Vivienne Westwood

طغت النعومة والبساطة على جميع العروض في اليوم الخامس من أيام أسبوع الموضة في باريس، ولكن لا يمكن أن نقول هذا الشيء على عرض المصممة Vivienne Westwood، حيث تفردت بعرض مميز بطريقة جريئة، وشاهدنا عدداً من الفساتين والبدل ذات الألوان المشرقة.

تعجبنا عروض هذه المصممة، ونتطلع لها تحديداً في كل موسم، إذ تستمتع برأينا بالعرض، وتهتم بإضافة لمساتها الجريئة على كل تفاصيله.

· Jean Paul Gaultier

يخلق المصمم Jean Paul Gaultier جواً خاصاً في عروضه، فنشاهد مجموعة من الأزياء الجريئة ذات التصاميم المبتكرة، ولكن الجديد في هذه المجموعة هو أن المصمم قرر أن يضم لمساته الجريئة على جميع أفراد العائلة، حيث شاهدنا عدداً من الأزياء الرجالية والنسائية بالإضافة إلى ملابس الأطفال.

شاهدي معنا ماذا قدم المصممون في اليوم الخامس من أسبوع الموضة الباريسي.

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