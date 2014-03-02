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نجمات متألقات في حفل "Film Independent Spirit Awards"

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نجمات متألقات في حفل "Film Independent Spirit Awards" نجمات متألقات في حفل "Film Independent Spirit Awards"

ظهرت نجمات هوليوود متألقات ليلة البارحة في حفل "Film Independent Spirit Awards" الذي يسبق أهم الاحتفالات السينمائية "الأوسكار"، وقد اختارت كل منهن إطلالة جميلة مناسبة للحفل حتى احترنا من منهن كانت الأجمل.
ظهرت النجمة Cate Blanchett بفستان عصري أنيق من "Roksanda Ilincic"، بينما اختارت Reese Witherspoon فستاناً قصيراً بتصميم أنيق من "Giambattista Valli"، أما فتاة هوليوود الجديدة Lupita Nyongo فقد اختارت بدلة قصيرة باللون الذهبي البراق فبدت متألقة كعادتها.
حضر الحفل عدد كبير من نجمات السينما، مثل: Kristen Bell، وAnna Kendrick، وSarah Paulson، بالإضافة إلى Ahna OReilly التي بدت جميلة ببدلة أنيقة من إيلي صعب.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل "Film Independent Spirit Awards2014"، وساعدينا في اختيار الأجمل بينهن.

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سيدتي