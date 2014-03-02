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محافظ سوهاج يشارك في القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمركز اعداد القادة

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محافظ سوهاج يشارك في القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمركز اعداد القادة محافظ سوهاج يشارك في القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمركز اعداد القادة

وتضم القافلة 25 مدرس من اوائل المدرسين الرواد فى مجال التعليم الثانوى على مستوى الجمهورية، حيث قام كل مدرس بمراجعة مادته التعليمية مع الطلاب الحاضرين  على مدار ساعتين لكل مادة.

وقد انبهر المدرسون بمستوى طلاب المحافظة، حيث اكدوا جميعا ان طلاب سوهاج سوف يحصدون المراكز الاولى على مستوى الجمهورية فى نتيجة  امتحانات هذا العام

ومن جانبهم،  طالب الطلاب بتكرار زيارة القافلة للمحافظة مرة اخرى والتى شهدت اقبالاً غير مسبوق، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين بالكشوف الرسمية لليوم الاول 500 طالب وطالبة، فيما كان عدد الحاضرين يقترب من 700 طالب وطالبة.

وفى نهاية اليوم الاول للقافلة، قدم محافظ الاقليم الشكر لكل من ساهم فى اعداد القافلة مؤكدا على ضرورة توفير مثل هذا النوع من القوافل والتى تساهم فى تبادل المعلومات والخبرات بين المدرسين والطلاب من خلال المواجهة المباشرة بين الطالب والمدرسين ذوى الخبرة والكفاءة ، وخاصة القوافل التى تعمل  داخل نطاق المحافظة ومراكزها , وذلك من خلال اعداد قافلة تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة ,  كما تمنى سيادته التفوق لجميع ابناء المحافظة.

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