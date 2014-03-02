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ابو بكر الجندي يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة

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ابو بكر الجندي يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ابو بكر الجندي يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة

تتناول اللجنة فى جدول أعمالها العديد من الموضوعات الهامة السابق تحديدها فى الجلسة (44) السابقة وأهمها تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الحسابات القومية؛ إحصاءات التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية ثورة البيانات وتحديث النظم الإحصائية ، تطوير الإحصاءات الإقليمية  .

ويشارك الوفد المصرى فى مناقشات اللجنة والتعليق على ما جاء فى الوثائق المعروضة للمناقشة حول منهجية العمل فى الإحصاءات المهمة وسبل تطويـرها وبرنامج المقارنات الدولية الذى شاركت فيه جمهورية العربية مع كل من دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا التابعة للأمم المتحــدة (الاسكوا) .

بجانب الاجتماعات الرسمية للجنة تستغل المنظمات المشاركة هذا التجمع الإحصائى الكبير لعقد العديد من الاجتماعات وجلسات العمل السابقة واللاحقة والتى تتخلل أعمال اللجنة لمتابعة المشروعات الجارية أو عرض أفكار لمشروعات مستقبلية بين تلك المنظمات والدول المعنية .

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