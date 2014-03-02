ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة لصالح شركة مغلقة بالمنيا

تمكنت مباحث الأموال العامة بمحافظة المنيا من ضبط كلٍ من أحمد ماهر عبد الهادى سعد 45 سنة، ومقيم مدينة السلام بمحافظة القاهرة صراف بشركة الغانم للصرافة ومقرها مصر الجديدة وحماد فتحى سيد عبد اللطيف 37 سنة مدير حسابات شركة كراون للصرافة ومقيم مركز العياط بمحافظة الجيزة وصبحى جمال حنا إبراهيم 34 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم شارع النزهة بمركز مغاغة، وذلك لقيامهم بإدارة شركة للتعامل فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى مخالفين القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفى لصالح شركة الغانم للصرافة الصادر بشأنها قرار من البنك المركزى بإغلاقها من 6/2 وحتى 6/3/2014 بعد أرتكابها مخالفات مالية متخذين من شقة سكنية بشارع الحزب الوطنى بمدينة مغاغة مقرا لمزاولة نشاطهم.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهمين على 467003 ألف دولار و9800 يورو و232 ألف و917 ريال سعودى و517 ألف و370 جنيه مصرى و600 ألف دينار عراقى و1000 ريال عمانى و320 دينار ليبى و700 ريال قطرى و20 ليرة تركى و50 بيسوس مكسيكى و100 دولارهونج كونج و200 كرونة دنماركى و20 درهم أماراتى و100 بيزنقة جنوب أفريقى و10 فرنك سويسرى و16 دينار كويتى و125 جنيه أسترلينى و10 آلاف كرونة سويدى و50 جنيه مصرى مقلدة.

بالإضافة لجهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة وآلة عد أموال وتفويض ورقى صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا ومقرها مدينة المنيا للمتهم الثالث للتعامل فى البيع والشراء لأموال الشركة لدى البنوك ومجموعة من إيصالات استلام وتسليم النقدية خاصة بالشركة الإيطالية لأعمال الأمن والحراسة و3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.