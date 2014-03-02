العشرات يتظاهرون في باريس ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة

تظاهر السبت بباريس ما بين مئة و150 شخصا قرب السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية للاحتجاج على اعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب ما افادت فرانس برس.

ورفع المتظاهرون اعلاما جزائرية ولافتات مناهضة لنظام وبوتفليقة والجنرال محمد مدين المكنى توفيق رئيس جهاز المخابرات والامن في الجزائر.

وقالت حورية سايحي وهي صحفية جزائرية بباريس “في الجزائر رفاقنا واصدقاؤنا صحفيون ورجال ونساء وشبان ، احتلوا الشوارع وجرى تفريقهم. نحن هنا لندعم ما يجري في الجزائر ولدعم وتاييد مقاطعة هذه الانتخابات”.

وكانت الشرطة الجزائرية فرقت السبت بالعاصمة تظاهرة لرافضين لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في 17 ابريل القادم.