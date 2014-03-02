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“الدار المصرية اللبنانية” تحرر محاضر ضد مطابع تقوم بتزوير الكتب

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“الدار المصرية اللبنانية” تحرر محاضر ضد مطابع تقوم بتزوير الكتب “الدار المصرية اللبنانية” تحرر محاضر ضد مطابع تقوم بتزوير الكتب

أصدرت الدار اللبنانية بيانًا يعد الأول من نوعه حول تزوير الكتب المصرية والعربية والأجنبية بشكل مخيف، وبعد أن حددت الدار الكتب التى تم تزويرها من منشوراتها وهى عبارة عن مجموعة مؤلفات عبد الوهاب مطاوع وروايتي “ربع جرام و2 ضباط” لعصام يوسف، والأيام الآخيرة لنظام مبارك لعبد اللطيف المناوى ، توبة ، المرشد لأشرف العشماوى، والإتيكيت وفن التعامل مع الآخرين لنادية الحفنى ، الجيش والإخوان، سقوط الإخوان، واللحظات الأخيرة بين مرسى والسيسى لمصطفى بكرى”.

وتقدمت الدار ببلاغ للمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، وبعد التحقيق تم ضبط ثلاث مطابع فى دار السلام تطبع كتبًا مزورة للعديد من دور النشر العربية والمصرية، وضبط العديد من الأكشاك بسور الأزبكية تروج وتوزع كثير من الكتب المزورة وضبط مطبعة فى منطقة العمرانية، وضبط مطبعة وضبط العديد من أصحاب الفرشات فى منطقة وسط البلد.

وتحررت محاضر عن هذه الوقائع وأحيلت للنيابة، وجاء البيان موقعاً من محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية ومطبعة الدار العربية للكتاب.

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