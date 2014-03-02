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بالصور.. طلاب "كليات القمة" يشاركون بفقرات "ستاند أب كوميدى" بإبداع 2

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انطلقت تصفيات مسابقة إبداع 2، فى مجال "ستاند أب كوميدى"، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، ضمن منافسات المرحلة الثانية للمجالات الفنية والثقافية من مسابقة إبداع 2 "جائزة الشارقة الثقافية لطلاب الجامعات المصرية مساء أمس"، التى تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 22 فبراير الجارى حتى 2 مارس .

شارك فى فعاليات اليوم (9) طلاب من (5) جامعات مصرية، أحمد شحاتة محمد، وبيتر بقطر ميخائيل "كلية الصيدلة" جامعة الأهرام الكندية، محمد عطية عابد "كلية الهندسة" جامعة 6 أكتوبر، كما شاركت جامعة المستقبل بثلاثة متسابقين، محمد عادل عبد الرحمن "كلية طب الأسنان"، عبد الله تهامى "كلية الهندسة"، عبد الرحمن هشام عبد الرحمن "كلية التجارة".

فيما شاركت جامعة الفيوم بمتسابقين أحمد خالد محمد "خدمة اجتماعية"، إسلام مسعد السعيد "تربية نوعية"، بينما شاركت جامعة "عين شمس" بالمتسابق حامد محمد إبراهيم من "كلية الطب".

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مجال "ستاند أب كوميدى" فى مسابقة إبداع 2 تتكون من الكاتب والسينارست باسم إبراهيم شرف، المخرج محمد عبد الفتاح حماد، والمخرج والممثل محمد رزق حبيب.

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