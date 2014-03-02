8 و9 مارس اختبار الحاصلين على أقل من 80% بأجر الحصة للقرآن بالأزهر

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم، مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر إجراء اختبارات المرحلة النهائية للمصعدين من معلمى الحصة للقرآن بنسبة 70% إلى أقل من 80% يوم السبت الموافق 8/3/2014م.

وتتم الاختبارات فى مناطق الشرقية، والغربية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وبنى سويف، والبحيرة، والأقصر، ودمياط، والمنوفية، فيما تتم بباقى المناطق يوم الأحد 9 مارس بمقر قاعة مؤتمرات الأزهر خلف قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الشيخ محمد الأحسن مدير شئون القرآن بمنطقة أسوان الأزهرية أن الذين حصلوا على نسبة 70% إلى أقل من 80% للعمل بأجر الحصة للقرآن الكريم بالمنطقة هم: يوسف سعيد يوسف عمر 79%، ومحمد عبد الصمد محمد حسين 75%، ومؤمن صلاح حسن عبد الكريم 75%.

وحصل على نسبة 70% كل من نبيهة حامد حسن حامد، وطه محمد يسن أحمد، وأسامة صلاح الدين أمين أحمد، وعبد الناصر عبد المجيد أحمد عوض، وسها على سعيد كمال، وعبد المؤمن عبد الرحيم محمد، وعلى عبده أبو الوفا محمد، وسامية حسن أحمد على، وسعاد مهلل مغربى طه.