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البيئة: الدولة تلتزم بتحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة

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البيئة: الدولة تلتزم بتحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة البيئة: الدولة تلتزم بتحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة

أكد الدكتور عطوة حسين، رئيس قطاع الإدارة البيئية الجديد بوزارة البيئة، أن قطاع الطاقة يواجه تحديات متعددة فى سعيه لتحقيق إسهام مؤثر فى الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى وتحقيق استدامتها، خاصة فى ضوء المواد 46 و32 و27 من الدستور.

وتلزم مواد الدستور الثلاث الدولة بتحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وقال عطوة، إن من أهم هذه التحديات تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، والتغلب على الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين إمداداتها، والتحول إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ على البيئة، ومراجعة سياسات دعم الطاقة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل.
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