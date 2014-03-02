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«زي النهارده».. ديمتري ميدفيديف رئيسًا لروسيا 2 مارس 2008

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ولد ديمتري مدفيدف السياسي الروسي، وثالث رؤساء روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفياتي السابق، والأصغر سنا من بين هؤلاء الثلاثة، في 14 سبتمبر1965 في لينينجراد (حاليا سانت بطرسبورج) وهو الابن الوحيد لآناتولي ميدفيدف الذي كان أستاذا في معهد لانسوفيت التكنولوجي ثم في معهد هيرتزن التربوي، وقد واجه خلال فترة حكمه عددا من التحديات، أبرزها أزمة إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المنفصلتين عن جورجيا

و«ميدفيدف» متزوج وله ابن وحيد «إيليا» ومنذ صغره أحب التصوير وموسيقى«الروك أند رول»، ومارس الرياضة ومنها حمل الأثقال والسباحة، وهومثقف واسع الاطلاع وقد تخرج من كلية الحقوق بجامعة لينينجراد في1987 ونال الدكتوراه في 1990 وهو تكنوقراطي ومتمرس في الاقتصاد والأعمال ويحسب علي الجناح الليبرالي في الكرملين.

عمل في العديد من القطاعات قبل الالتحاق بالسلطة و بدأ كأستاذ بجامعة الدولة بسان بطرسبرج من 1990 إلى 1999 و عمل مستشارا للجنة العلاقات الخارجية بمدينة سان بطرسبرج تحت إدارة الرئيس «بوتين» الذي كان يشغل حينها وظيفة مدير العقود والمشروعات التمويلية.

وفي 1993،أسس شركة «فينسيل» المتخصصة بالأخشاب إلي أن عين في 1998عضوا في إدارة «ديوان براتسك للأخشاب»، وهو من أكبر المؤسسات الروسية المهتمة بالأخشاب وصناعة الورق، وظل يترقي فيها، وفي2000 عين مديرالمجلس إدارةمجموعة «جازبروم» العملاقة، وفي مارس 2000 كان مديرا لحملة الرئيس «بوتين» الانتخابية.

وبعد نجاح «بوتين» عين في منصب مدير الديوان الرئاسي بالكرملين وفي 14 نوفمبر 2005 شغل منصب نائب رئيس الوزراء الأول المكلف بالأشغال والمشاريع القومية إلى أن أعلن ترشحه للرئاسة في 10 ديسمبر2007 ودعمته 4 أحزاب سياسية والرئيس بوتين ونجح وصار رئيسا «زي النهاردة» 2 مارس 2008.

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