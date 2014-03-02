توقف الخط الثاني للمترو وإخلاء محطة شبرا الخيمة بعد الاشتباه فى جسم غريب بداخلها

قامت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة بإخلاء المحطة وذلك بعد الاشتباه فى جسم غريب بداخلها، وتوقفت حركة قطارات الخط الثاني بين شبرا الخيمة ومحطة الخلفاوى في الاتجاهين .

وقال مصدر أمنى إنه تم على الفور إخطار خبراء المفرقعات والذين انتقلوا على الفور لفحص الجسم الغريب لبيان مدى احتوائه على أى مواد متفجرة من عدمه.

كما قامت قوات الأمن بعد إخلاء المحطة بفرض طوق أمنى حول جميع المداخل المؤدية إليها وذلك فى إطار خطة التأمين والتى تقوم بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتأمين المحطات السكك الحديدية ومترو الانفاق.