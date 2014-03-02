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بالصور.. 200 سائح صيني يزورون المواقع الأثرية والطبيعية في الوادى الجديد

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بالصور.. 200 سائح صيني يزورون المواقع الأثرية والطبيعية في الوادى الجديد بالصور.. 200 سائح صيني يزورون المواقع الأثرية والطبيعية في الوادى الجديد

سائح صيني يزوروا المواقع الأثرية والطبيعية بمحافظة الوادى الجديد

استقبلت محافظة الوادي الجديد 200 سائح صيني ضمن رحلات الأفواج الشتوية لزيارة المواقع الأثرية والطبيعية بمحافظة الوادى الجديد تحت شعار “ آمنة” .

نظمت المحافظة حفلا كبيرا وذلك للترحيب بالوفد السياحي والذي يعتبر من أكبر الوفود التي تزور محافظة الوادى الجديد والذي وصل في رحلة برية برفقة 65 سيارة دفع رباعى ، وتضمن الحفل عروضا غنائية وفلكلورية لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الخارجة.

وأشار اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد إلى أن المحافظة سوف تقديم عدة تسهيلات للوفد السياحى وذلك لإيصال رسالة إلى جميع دول العالم أن مصر هي بلد الأمن والأمان ، ومن جانبه قدم الوفد الصينى الشكر اللواء محمود خليفه محافظ الوادى الجديد على حفاوة الاستقبال من أبناء الوادى الجديد وكرم الضيافة من أبناء الواحات وقال ان الوفد الصينى بدأ الرحلة من القاهرة الجيزة الواحات البحرية والفرافرة الداخلة الخارجة ثم الأقصر/الغردقة ثم العودة إلى القاهرة من أجل ارسال رساله للعالم ان مصر امنة.

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