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تايلاند تجري انتخابات في خمسة أقاليم بعد أشهر من تعطيلها

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تايلاند تجري انتخابات في خمسة أقاليم بعد أشهر من تعطيلها تايلاند تجري انتخابات في خمسة أقاليم بعد أشهر من تعطيلها

تجري تايلاند إنتخابات اليوم الاحد في خمسة أقاليم عطل فيها المحتجون المناهضون للحكومة التصويت خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في محاولة لاسقاط رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

وعلقت إعادة الانتخابات التي كان من المزمع اجراؤها في أقاليم أخرى في إبريل نيسان إلى حين إتخاذ قرار قضائي بشأن الاجراءات.

وقالت لجنة الانتخابات بحسب ما أفادت “رويترز” إن التصويت عطل في 18 في المئة من الدوائر الانتخابية أو 69 دائرة من اجمالي 375 دائرة في كل أنحاء البلاد مؤثرة على 18 إقليما من 77 إقليما.

ويقول المتظاهرون الذين سدوا تقاطعات الطرق في العاصمة لمدة أسبوعين انه يجب على ينجلوك الاستقالة وإفساح الطريق أمام “مجلس شعب” معين لاصلاح نظام سياسي يقولون إن شقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا سيطر عليه .

ومن شبه المؤكد ان تعيد الانتخابات ينجلوك إلى السلطة بفضل قاعدة تأييدها في الشمال والشمال الشرقي الذي يغلب عليه الطابع الريفي وهي نتيجة لن تقبلها المعارضة مطلقا.

 

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