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تحويل قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة الخلفاوي للمنيب

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تحويل قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة الخلفاوي للمنيب تحويل قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة الخلفاوي للمنيب

قال المهندس عبد الله فوزى رئيس شركة المترو، أنه يجرى تحويل قطارات الخط الثانى من محطة الخلفاوى، بحيث تعود مرة أخرى إلى المنيب، دون أن تكمل مسيرها إلى شبرا، بسبب بلاغ بوجود جسم غريب فى محطة شبرا الخيمة يشتبه فى أنه قنبلة.
> من جانبه، قال أحمد عبد الهادي مدير الإعلام بمترو الأنفاق اليوم إنه تم إيقاف الحركة من شبرا الخيمة حتى الخلفاوى لحين انتهاء خبراء المفرقعات من عمليات الفحص، حفاظا على سلامة وأرواح الركاب.

وأشار إلى أنه جاري حاليا فحص الجسم الغريب من قبل خبراء المفرقعات، لبيان هويته والتعامل معه قبل إعادة الحركة إلى طبيعتها بالخط الثاني للمترو.

أ ش أ

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