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شيخ الصيادين بالسويس يحذر من نوة السلوم‎

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شيخ الصيادين بالسويس يحذر من نوة السلوم‎ شيخ الصيادين بالسويس يحذر من نوة السلوم‎

بكري أبو الحسن شيخ الصيادين

حذر شيخ الصيادين بالسويس بكري أبو الحسن من نوة السلوم التى انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومان ، موضحا أن البحر يشهد حاليا أحداث وتداعيات نوة الفيضة الكبري وهى نوة شديدة الأمطار ولمدة يومان واتجاهها شمالية غربية .

وأضاف فى بيان اعلامي أنه ينصح الصيادين بعدم تعرض أحد جوانب مراكبهم للرياح الشديدة التى تهب خلال تلك النوة منعاً لمقابلة خط سير واتجاه مرور الرياح وارتطامها بجسم المركب فتؤدى إلى إنقلاب المركب قد تعرض بحارته للخطر ولكن يتم توجيه مقدمة المراكب ضد اتجاه الرياح ليسهل شق الرياح بواسطة مقدمة المركب .

كان أعلن ميناء الأتكة الخاص بسروح الصيادين بخليج السويس والبحر الأحمر حالة الطوارئ ، من اليوم حتي الثلاثاء القادم ، لحلول موجة نواة السلوم بشكل مكثف مما تعرض مراكب الصيد المتواجدة والتى تسرح بالبحر للخطر .

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