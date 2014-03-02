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الأمم المتحدة: نحو 1000 قتيل في العراق خلال شهر فبراير الماضي

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الأمم المتحدة: نحو 1000 قتيل في العراق خلال شهر فبراير الماضي الأمم المتحدة: نحو 1000 قتيل في العراق خلال شهر فبراير الماضي

ارشيفية

قالت تقارير دولية إن أكثر من 1380 شخصا قتلوا في أعمال عنف متفرقة في العراق خلال شهر فبرايرالماضي من بينهم 300 شخص قتلوا في محافظة الأنبار في غرب العراق.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها الشهري حول العراق بحسب ما افادت “روسيا اليوم” إنها أكدت “مقتل 703 أشخاص في العراق في فبراير مقابل 733 حالة وفاة في يناير  باستثناء محافظة الأنبار التي سجلت لوحدها مقتل 298 مدنيا حسب أرقلم محلية” لم تستطع المنظمة الدولية تأكيدها من مصادر مستقلة.

وخارج الأنبار كانت أعمال العنف الأسوأ في بغداد حيث قتل 239 مدنيا يليها محافظة صلاح الدين إلى الشمال حيث قتل 171 مدنيا. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1381 شخصا.

وتشير الأرقام إلى أن العنف لم يهدأ منذ عام 2013 الذي يعتبر الأسوأ من حيث أعداد القتلى منذ عام 2008 بمقتل نحو 7818 مدنيا . وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان “القادة السياسيون والاجتماعيون والدينيون في العراق عليهم مسؤولية ملحة في توحيد الصفوف للتصدي لخطر الإرهاب الذي تواجهه البلاد”، حيث تشهد الساحة السياسية انقساما كبيرا على أسس طائفية.

 

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