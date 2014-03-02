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إصابة السفير الكويتي بالأردن في حادث تصادم على طريق ” عمان/الزرقاء ”

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إصابة السفير الكويتي بالأردن في حادث تصادم على طريق ” عمان/الزرقاء ” إصابة السفير الكويتي بالأردن في حادث تصادم على طريق ” عمان/الزرقاء ”

أصيب سفير الكويت في الأردن السفير حمد صالح دعيج بإصابات طفيفة إثر حادث تصادم وقع على طريق ” عمان/الزرقاء ” الليلة الماضية، كما أصيب أربعة أشخاص أردنيين آخرين فى الحادث.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني الأردنية بأن حادث تصادم وقع بين ثلاث سيارات وشاحنة على طريق ” عمانا /الزرقاء “، مما أسفر عن إصابة السفير الكويتي في عمان أثناء عودته من منطقة مخيم الزعتري بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) حيث كان يقوم بواجبات إنسانية في المخيم وأثناء عودته اصطدمت بسيارته ، شاحنة من الخلف ما أدى إلى ارتطامها بسيارتين أخريين.

وأشار البيان إلى أنه تم إسعاف ونقل السفير الكويتي إلى مستشفى (المركز العربي الطبي) في عمان إثر إصابته برضوض بسيطة فيما وصفت حالته الصحية بأنها “جيدة” , في حين تم إسعاف ونقل المصابين الآخرين إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالتهم العامة ما بين المتوسطة والجيدة.

أ ش أ

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