إزالة مخطط عشوائي في مكة المكرمة

واصلت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة الثلاثاء جهودها في إزالة عدد من التعديات والمواقع والمباني غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية والتي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية, بمشاركة الضبط الإداري وعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وذكر مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس ممدوح عراقي أنه تمت إزالة (9) أحواش عشوائية ومخطط بمساحة أجمالية تتجاوز أربعة كيلو مترات تقريباً.

وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة, مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

بدوره, قال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس بندر بن حسن قباني أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.

وأشار إلى أن البلدية قامت بحملة جديدة على عدة مواقع بمخطط بن دهيش بعد أن تم رصد عدد من المخالفات، حيث تمت إزالة مخطط كامل داخل مزرعة بن دهيش مقام بطرق عشوائية وغير نظامية.