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الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمين أمام الرئيس منصور

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الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمين أمام الرئيس منصور الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمين أمام الرئيس منصور

    أدت حكومة رئيس الوزراء الجديد المهندس ابراهيم محلب اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عدلي منصور في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مساء أمس السبت.

وضمت التشكيلة 31 وزيرا، كما تضم حكومة المهندس إبراهيم محلب ٣٠ وزيرا بخلاف وزير الدفاع رغم أن عدد وزراء حكومة سلفه الدكتور حازم الببلاوي كان ٣٣ حقيبة وزارية، حيث تم دمج وزارتي الشباب والرياضة في وزارة واحدة، وكذلك وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، وحمل منير فخري عبد النور حقيبة وزارتي التجارة والاستثمار وأيضا وزارة الصناعة، حيث استمر١٩ وزيرا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي في الجديدة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب.

كما دخل ١١ وزيرا جديدا إلى الحكومة وهم: ناهد حسن عشري لوزارة القوى والهجرة العاملة وهاني قدري وزيرا للمالية ومحمد شاكر وزير الكهرباء وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والطيار حسام كمال أبو الخير وزير الطيران المدني واللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي وخالد حنفي وزير والتجارة الداخلية ومصطفى كمال مدبولي وزير إسكان والدكتور عادل عدوي وزير الصحة والمستشار حسن بسيوني وزيرا للعدل والدكتور سيد عبد الخالق وزيرا للتعليم العالي.

وقد أدى المهندس ابراهيم محلب اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء، أعقبه أداء اليمين الدستوري للمشير عبدالفتاح كنائب لرئيس الوزراء ووزير الدفاع.

بعد ذلك عقد الرئيس عدلي منصور اجتماعا مع الحكومة الجديدة. وجرت مناقشة المهام والأولويات والتي تضمنت شقين أساسيين، أولهما: استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية وما يتعلق بها من ضرورة تضافر جهود العديد من الوزارات لإنجازها على الوجه الأكمل، والثاني: تلبية المتطلبات المشروعة والأهداف المستحقة للمواطنين المصريين من توفير الأمن والوقود والخدمات الأساسية.

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