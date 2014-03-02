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ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج المراحل التعليمية بالأزهر

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ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج المراحل التعليمية بالأزهر ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج المراحل التعليمية بالأزهر

حصل "اليوم السابع" على خطة قطاع المعاهد الأزهرية لمناهج المراحل التعليمية بعد حذف أجزاء منها فى العلوم الشرعية والثقافية، ويأتى ذلك بعد قرار التأجيل الدارسة ليوم 8 مارس الجارى.

وأكد الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لليوم السابع، أن مستشارى المواد قاموا بحذف بعض الأجزاء وذلك لتأجيل الدراسة، مؤكدا أن الأزهر ملتزم ببدء العام الدراسى فى الموعد الذى حددته ، موضحا أن هناك تواصل مع وزارة التربية التعليم من أجل توفير كافة وسائل الأمان والرعاية للطلاب تجنبًا لانتشار عدوى الأنفلونزا.


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