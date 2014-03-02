الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية في جدة وثول

تطلق ادارة الدفاع المدني بمحافظة جدة في تمام الساعة 5 عصر يوم الاثنين صافرات الإنذار في كل من محافظة جدة ومركز ثول لمدة تتراوح من 10 15 دقيقة وذلك بهدف اختبار فعالية نظام الإنذار والتحقق من كفاءة صوت صافرات الإنذار ونطاق التغطية والتعريف بمدلولاتها في حالات الطوارئ حيث يأتي ذلك ضمن مشروع تركيب صافرات الانذار الذي انتهى مشروعه ويعمل الدفاع المدني على تجربته. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان, أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار تأتي للتعريف بمدلولات كل نوع من الصافرات والتي تتكون من ثلاث نغمات صوتية قبل وقوع الحادث وأثناء مباشرة الحوادث, بما يتيح الاستفادة منها في حالات الطوارئ التي تستلزم الإنذار الفعلي. وأشار العقيد سرحان الى أنه سيسبق التجربة توجيه رسالة صوتيه باللغتين العربية والانجليزية تفيد أن هذه الإنذار يتم بغرض التجربة فقط ولا يوجد ما يدعو المواطنين والمقيمين للخوف أو مغادرة منازلهم أو أماكن عملهم موضحاً أن الصافرات لها ثلاثة مواقع للتحكم، تم اختيار احداها للتجربة. وختم العقيد سرحان إلى أن المديرية تتمنى من جميع المواطنين والمقيمين تتبع نغمات صافرات الإنذار ومتابعة ما يسبقها من رسالة صوتية في الوقت المحدد للتجربة مشيراً إلى أن هذا الإجراء مجرد تجربة لاختبار كفاءة أنظمة الإنذار ولا تتطلب أي إجراءات احترازية خاصة.