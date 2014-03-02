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البحث عن 3 مجهولين لاتهامهم بفك قضبان شريط السكة الحديد بسوهاج

  • مصر
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تكثف أجهزة الأمن بسوهاج جهودها، لتحديد وضبط 3 أشخاص مجهولين، لاتهامهم بفك القواعد الحديدية لقضبان شريط السكة الحديد بخط «القاهرة - أسوان».

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، السبت، إخطارًا بالواقعة، وتبين من تحريات المباحث قيام 3 أشخاص مجهولين بفك قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد بشريط السكة الحديد على خط «القاهرة – أسوان»، تمهيدًا لسرقتها وفروا هاربين عقب مشاهدتهم لقوات الأمن.

وعثرت قوات الشرطة على «جوال» بداخله 35 قاعدة حديدية تستخدم في تثبيت القضبان أعلى «الفلنكات»، وكمية من «الصواميل» قاموا بفكها في مسافة 25 مترًا من الشريط.

تم إصلاح الشريط بمعرفة المختصين بهيئة السكة الحديد، وتكليف المباحث الجنائية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لتحديد وضبط المتهمين والمسروقات.

وتحرر بالواقعة المحضر رقم (917 – إداري)، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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