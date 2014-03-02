صبحي: اعتذرت عن منصب وزير الثقافة وهذه رسالتي إلى الوزير الجديد

أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بمقابلة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، موضحاً لـ"سيدتي نت" أسباب رفضه تولى منصب وزير الثقافة.

وقال صبحي في تصريحات خاصّة إنه لم يرفض منصب وزير الثقافة كنوع من التعالي، حسب الاتهامات التي هو بمنأى عنها، مشيراً إلى أنه طوال حياته كان مؤمناً بكونه فناناً فقط، ويهتم بشؤون الفنِ، وهو الأمر الذي كان دافعاً لموافقته على توليه منصب مستشار للثقافة والفنون.

وناشد صبحي وزير الثقافة العتيد، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد، الاهتمام بشؤون المسارح، داعياً إلى تدخل الدولة في إنتاج عروض مسرحية هادفة.

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