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ميريام فارس بالمغرب

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ميريام فارس بالمغرب ميريام فارس بالمغرب

تحلّ الفنانة اللبنانية ميريم فارس بمدينة الدار البيضاء، يوم السادس من شهر مارس/آذار المقبل، في زيارة قد تستغرق يومين، تقوم خلالهما بالدعاية والإشهار لمستحضر خاصّ بالشعر.

وبرغم أن ميريام فارس لن تحيي حفلاً فنياً في المغرب، باعتبار أنّ زيارتها تدخل فقط في إطار الترويج لمنتج تجاري، فإنه من المقرر أن يلتقيها معجبوها بالمغرب في أحد كبريات المتاجر، في داخل العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في لقاء ودّي توقع خلاله ميريام فارس صوراً فوتوغرافية.

 

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