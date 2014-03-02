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بالصور.. البدوى يلتقى الطيب ويزور كنيسة العذراء خلال زيارته للأقصر

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التقى السيد البدوى رئيس حزب الوفد مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال زيارته لمدينة الأقصر، حيث اطمأن على حالته الصحية بعد إصابته بنزلة برد مؤخرا، وتمنى لفضيلته الشفاء العاجل.

ودار نقاش بين البدوى وشيخ الأزهر حول الأوضاع العامة فى البلاد، وأكد البدوى حرصه على زيارة فضيلة شيخ الأزهر واعتزازه بهذه الزيارة، نظرا لمكانة الدكتور أحمد الطيب الكبيرة فى قلوب الشعب المصرى.

وخلال الزيارة، اطمئن البدوى على الحالة الصحية للشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر الذى أجرى عملية جراحية ناجحة مؤخرا.

ورافق البدوى خلال الزيارة فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد وقيادات لجنة الوفد العامة فى الأقصر بحضور المستشار محمد عمر الطاهر رئيس اللجنة وعباس حزين سكرتير عام اللجنة وباقى أعضاء لجنة الوفد العامة بالأقصر وهم: يوسف عبد الغنى المصرى سكرتير عام مساعد اللجنة، ونواب رئيس اللجنة: أحمد جاويش، إبراهيم زيتوس، الدكتور أحمد فؤاد، مسلم شرقاوى، محمد عبد العال، محمد الملوانى.

وفى السياق ذاته، قام رئيس حزب الوفد بزيارة إلى كنيسة العذراء فى الأقصر، حيث التقى مع عدد من قيادات الكنيسة وعلى رأسهم "الأب أرمانيوس والأب يوساب والأب سوريال ورافق البدوى خلال الزيارة فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد وقيادات لجنة الوفد العامة فى الأقصر.

حضر اللقاء مارك سعد الله ومدحت موريس شاكر عضوى اللجنة العامة للوفد بالأقصر

وقد لقيت زيارة البدوى للكنيسة ترحيبا ً كبيرا ً من قيادات الكنيسة والمئات من المتواجدين داخلها، وتم التقاط العديد من الصور التذكارية خلال زيارته للكنيسة.

من جهة أخرى، قام البدوى بزيارة إلى الساحة الرضوانية فى مدينة الأقصر، ورافق البدوى فى الزيارة فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد وعدد من قيادات اللجنة العامة لحزب الوفد فى مدينة الأقصر.

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