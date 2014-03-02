ميدو: فتح الله يبدو أصغر بخمس سنوات

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بمدافعه محمود فتح الله صاحب هدف الفريق الأبيض الوحيد في مرمى كابوسكورب الأنجولي.

وفاز الزمالك على كابوسكورب 1-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدف فتح الله صاحب الـ32 عاما في الدقيقة 56.

وقال ميدو عقب اللقاء في تصريحات للصحفيين: "قلت لفتح الله أنه أصبح يلعب وكأنه عاد بعمره خمس سنوات إلى الوراء".

وتابع "السبب في مستوى فتح الله الآن احترافية اللاعب ورجولته وسياسة التدوير التي نتبعها".

وأتم المدرب الشاب "لو أكمل فتح الله الموسم بهذا المستوى، سأطالب الإدارة بالتجديد له لعامين إضافيين".