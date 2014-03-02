ميدو: تتم معاقبة جماهير مصر من أجل عيون أولتراس أهلاوي

يؤمن أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أن جماهير مصر بأكملها تتم معاقبتها من أجل "عيون أولتراس أهلاوي".

وقال ميدو عقب الفوز على كابوسكورب الأنجولي بهدف دون رد "يتم دائما التغاضي عن أخطاء أولتراس أهلاوي، حرق مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة وأزمة الصفاقسي، كلها قضايا يتم حفظها دون عقاب."

وأضاف ميدو "تتم معاقبة جماهير مصر بأكملها من أجل عيون أولتراس أهلاوي، وكل ما أريده هو العدل، فالزمالك ليس الحائط المائل."

وكان ميدو قد انفعل فور سؤاله عن رأيه في عدم السماح لجمهور الزمالك بدخول مباراة كابوسكورب الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.