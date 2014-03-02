أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: تتم معاقبة جماهير مصر من أجل عيون أولتراس أهلاوي

Google+ Print
ميدو: تتم معاقبة جماهير مصر من أجل عيون أولتراس أهلاوي ميدو: تتم معاقبة جماهير مصر من أجل عيون أولتراس أهلاوي

يؤمن أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أن جماهير بأكملها تتم معاقبتها من أجل " أولتراس أهلاوي".

وقال ميدو عقب الفوز على كابوسكورب الأنجولي بهدف دون رد "يتم دائما التغاضي عن أخطاء أولتراس أهلاوي، حرق مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة وأزمة الصفاقسي، كلها قضايا يتم حفظها دون عقاب."

وأضاف ميدو "تتم معاقبة جماهير مصر بأكملها من أجل عيون أولتراس أهلاوي، وكل ما أريده هو العدل، فالزمالك ليس الحائط المائل."

وكان ميدو قد انفعل فور سؤاله عن رأيه في عدم السماح لجمهور الزمالك بدخول مباراة كابوسكورب الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر