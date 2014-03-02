بالفيديو.. حارس كابوسكورب يحبط تعليمات ميدو لتنفيذ ركلة حرة

طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك من لاعبه مصطفى فتحي أن ينفذ ركلة حرة مباشرة على الزاوية البعيدة لخداع حارس كابوسكورب.. ولكن الحارس أحبطه.

الزمالك فاز على ضيفه الأنجولي 1-0 يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 79، أثناء محاولات الزمالك لزيادة غلته بهدف ثان.. لاحت للفريق الأبيض فرصة من ركلة حرة مباشرة على الجانب الأيمن من الملعب.

وظهر صوت ميدو واضحا وهو يوجه مصطفى فتحي لتنفيذ الركلة على الزاوية البعيدة قائلا "الحارس لن يخرج".

وبالفعل نفذها فتحي بالطريقة التي طلبها ميدو، ولكن حارس كابوسكورب أحبط الزمالك بالخروج من مرماه والتقاط الكرة.

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