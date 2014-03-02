مدرب الزمالك: سنحافظ على الفوز في أنجولا

أكد هشام يكن مدرب الزمالك أن فريقه قادر على الحفاظ على فوزه بهدف نظيف في لقاء الإياب أمام كابوسكورب الأنجولي.

وتغلب الزمالك على كابوسكورب الأنجولي بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال يكن في تصريحات عقب المباراة "الفوز بهدف نظيف ليس سيئا، بل تعتبر نتيجة إيجابية".

وتابع "ضيعنا أكثر من فرصة لزيادة النتيجة، ولكننا قادرون على الحفاظ على فوزنا في لقاء الإياب".

وأشاد يكن بدفاع فريقه محمود فتح الله صاحب الهدف وياسر إبراهيم وصلاح سليمان الذي خرج من الملعب للإصابة.

ويسافر الزمالك لمواجهة بطل أنجولا في لقاء الإياب يوم السابع من مارس الجاري.