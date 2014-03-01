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فوز 47 مرشحًا بعضوية هيئة صياغة الدستور الليبي

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، مساء السبت، النتائج الأولية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمعروفة بلجنة الستين.

وتلا النتائج نائب رئيس المفوضية، عماد السايح، في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في العاصمة، طرابلس، معلنا فوز 47 مرشحا، وحجب نتائج 13 مقعدا، لم تشهد انتخابات بسبب إما المقاطعة أو ظروف أمنية.

وقال «السايح» إن الأسماء الفائزة في الانتخابات سيتم إرسالها إلى المؤتمر الوطني العام، البرلمان، للمصادقة عليها عقب انتهاء فترة الطعون، عندما تصبح النتائج نهائية.

واستبعد إجراء انتخابات تكميلية مجددا في الدوائر التي تم حجب نتائجها، قائلا: «ذلك يتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره المؤتمر الوطني، فإجراء انتخابات تكميلية جديدة يتطلب إصدار قانون جديد».

ورجح أن «يقوم نواب المؤتمر الوطني بتعيين أشخاص في المقاعد الـ 13 الشاغرة».

كما استبعد نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات الطعن أو التشكيك في شرعية الانتخابات، وقال إنها «جرت بشكل نزيه وتحت إشراف دولي وبالتالي من غير الممكن الطعن في نزاهتها».

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