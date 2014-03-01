محافظ بورسعيد يشكل لجنتين للمرور علي مداخل عمارات زمزم والحرية

قرر اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، تشكيل لجنتين من مهندسي مديرية الاسكان ومهندسي المقاولين المنفذين للمشروع للقيام بالمرور علي جميع المداخل لمراجعة وتلافي جميع الملاحظات التي شاهدها المحافظ اثناء الجولة التفقدية التي قامم بها اليوم لمنطقة زمزم الجديدة وشمال الحرية بعد تلقية العديد من الشكاوي من ساكني المنطقتين.

وأشار المحافظ بأنة لن يسمح بان يكون هناك خدمات غير متكاملة او بصورة غير جيدة وانة اعطي مهلة 15 يوم لإصلاح كافة ماتم تدوينة من ملاحطات سواء الخاصة بأعمال ( السباكة – نجارة – كهرباء – مياة – صرف صحي ) ،مشيرا بأنة سوف يكون هناك اجراءات امنية مكثفة في المنطقتين عند تسليم باقي عمارات الازالة حتي لا يتعرض المواطنين لاي اعمال بلطجة وقيام البعض بفرض اتاوات عليهم .

كما قام المحافظ بالصعود الي العديد من الوحدات السكنية في المشروع وقيامة بالدخول الي الشقق والاستماع الي مشاكل السكان والعقبات التي تواجهم منذ استلام الشقة، ووعد المحافظ بأنة خلال الفترة القصيرة سوف يتم تلافي كافة الملاحظات .