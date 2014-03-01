حبس نقيب معلمى الفيوم و4 من قيادات النقابة 15 يومًا

قررت النيابة العامة بالفيوم، حبس نقيب المعلمين بالمحافظة، محمد عبد الحميد عبد المعز وشهرته “محمد حتيتة – 45 سنة ” وأربعة من قيادات النقابة 15 يومًا علي ذمة التحقيق، والأربعة هم عماد عبد الرحمن مخلوف 42 سنة، أمين عام النقابة وياسر أحمد إبراهيم ( 42 سنة موجه وأمين صندوق النقابة ) وعويس سيد حسن ( 43 سنة – مدرس ) وجمعة يوسف أحمد ( 43 سنة ) “مدرس” .

وكانت أجهزة الأمن التي قادها العميد محمد الشامي مدير البحث الجنائي بإشراف اللواء الشافعي حسن مديرأمن الفيوم، قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضى، على محمد حتيتة وقيادات النقابة تنفيذا لقرارات ضبط وإحضار صادرة بحقهم من النيابة العامة وقبل ساعات من اجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة والتى كان يرأسها “حتيته”.

يذكر أن محافظ الفيوم، كان قد أصدر قرارًا منذ قرابة الشهر بتعيين لجنة مؤقته لادارة النقابة ونشب نزاع بين اللجنة المؤقته ومجلس النقابة الذى إستمر فى عمله وإجراء إنتخابات التجديد النصفى حتى تم إلقاء القبض عليهم أثناء توجههم للنقابة .