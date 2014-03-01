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حرس الحدود الأوكراني : 8 طائرات نقل عسكرية روسية هبطت فى القرم

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حرس الحدود الأوكراني : 8 طائرات نقل عسكرية روسية هبطت فى القرم حرس الحدود الأوكراني : 8 طائرات نقل عسكرية روسية هبطت فى القرم

جانب من اشتباكات اوكرانيا

اعلن متحدث باسم قوات حرس الحدود الاوكرانية، اليوم السبت ، ان ثمانى طائرات نقل عسكرية روسية هبطت فى القرم محملة بشحنات غير معروفة .

ونقلت فوكس نيوز ، الاخبارية الامريكية مساء اليوم عن المتحدث قوله ” ان الطائرات الروسية هبطت فى قاعدة جوية تقع شمال “سيمفيروبول” عاصمة القرم .. مشيرا الى ان جميع الاشخاص الذين كانوا على متن الطائرات الروسية المذكورة رفضوا الافصاح عن هويتهم .

على صعيد متصل ، ابلغ يورى سيرجريف مندوب اوكرانيا فى الامم المتحدة مجلس الامن الدولى بان مروحيات وطائرات نقل عسكرية روسية دخلت المجال الجوى لاوكرانيا .

وكان مسئولون أمريكيون قد أعلنوا فى وقت سابق ان هناك أدلة على وجود تحركات بحرية وجوية للقوات الروسية من القرم واليها ، غير ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون رفضت تحديد طبيعة هذه التحركات بشكل رسمى .

أ ش أ

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