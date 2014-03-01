ميدو يستنكر حفظ التحقيق مع التراس الاهلي في إحراق اتحاد الكرة ونادي الشرطة

شن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك هجومًا ضاريًا على “أولتراس أهلاوي” محملهم ما حدث اليوم لجماهير الزمالك ومنعهم من حضور لقاء الزمالك وكابوسكورب الأنجولي.

واستنكر ميدو رفض الأمن حضور جماهير الزمالك لمباراة اليوم، متسائلًا “ماذا فعلت جماهير الزمالك حتى يتم حرمانها من حضور المباراة.. لماذا تتم مُعاقبتنا بذنب جماهير أخرى”.

وأضاف ميدو أن أولتراس أهلاوي قامت بحرق مقر اتحاد الكرة بالإضافة إلى نادي الشرطة، فأين ملفات هذه القضايا، ومن المسؤول عن مجاملة أولتراس أهلاوي بهذه الصورة الواضحة.

وفي نهاية حديثه طالب ميدو بالعدل بين الجماهير، فمن يخطأ يُعاقب حتى لا تضر بقية الأندية.