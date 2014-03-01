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وصول القوات المصرية المُشاركة في التدريب العسكري المشترك مع الإمارات

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وصول القوات المصرية المُشاركة في التدريب العسكري المشترك مع الإمارات وصول القوات المصرية المُشاركة في التدريب العسكري المشترك مع الإمارات

أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مساء اليوم اكتمال وصول وحدات من القوات المسلحة المصرية إلى الإمارات، للمشاركة في التمرين الموحد المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.

وأوضحت الوكالة، أن هذا التمرين يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والتأهب لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

كما يهدف التمرين إلى زيادة التنسيق بين القوات المسلحة في البلدين، حيث يشتمل على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية في مختلف أنواع التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة.

وأضافت الوكالة، أنه سوف تتخلل فعاليات التمرين العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة المصرية لتلبية الأهداف التي رسمتها القيادتان في البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى أن هذا التمرين يعد ضمن سلسلة التمارين التي تقوم بها القوات المسلحة الإماراتية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بغرض زيادة التنسيق والتعاون فيما بينها.

 

أ ش أ

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