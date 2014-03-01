“الناتو” : يجب على روسيا أن تحترم السيادة الأوكرانية

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أندرس فوج راسموسن على ضرورة أن تحترم روسيا السيادة الاوكرانية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة عن راسموسن قوله، “ينبغي على روسيا احترام السيادة الأوكرانية” .

من جانبها، طالبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون روسيا بعدم إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام قوات روسية في منطقة القرم الأوكرانية، في خطوة اعتبرتها لندن وباريس أنها تشكل تهديدا لسيادة أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر في شبه جزيرة “القرم” الأوكرانية، حيث أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن روسيا أرسلت آلاف الرجال إلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.

أ ش أ

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