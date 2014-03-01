' بايرن شو ' يسحق شالكه 5-1 وينفرد بالصدارة بفارق 20 نقطة

سحق بايرن ميونيخ ضيفه شالكه بخمسة أهداف لواحد مساء السبت لينفرد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بروسيا دورتموند.

وواصل الفريق البافاري النتائج المبهرة ليقترب من الاحتفاظ بلقب البوندزليجا قبل نهايته بعدة أسابيع، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة ليواصل التحليق منفردا في صدارة الجدول.

وبإمكان بايرن التتويج بلقب الدوري المحلي في مارس/آذار الحالي حال فوزه بمبارياته الخمس المقبلة ودون النظر لنتائج باقي المنافسين، وقد ينهي البطولة لصالحه مبكرا للغاية حال توالي سقوط منافسيه.

وكان باير ليفركوزن قد سقط في فخ الهزيمة الثالثة على التوالي الليلة امام ماينز بهدف ليتراجع للترتيب الثالث برصيد 43 نقطة، ليستغل دورتموند الوضع ويقفز للوصافة برصيد 45 نقطة بعد فوزه على نورمبرج بثلاثية نظيفة، ليتعافى من هزيمته الجولة الماضية بنفس النتيجة امام هامبورج.

بينما تجمد رصيد شالكه، الذي تعرض لخسارة ساحقة هي الثانية على التوالي بعد السقوط الكبير في ملعبه يوم الاربعاء الماضي بذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد 1-6 ، عند 41 نقطة في المركز الرابع.

تألق في المباراة الهولندي آريين روبن الذي سجل هاتريك (ق15 وق28 وق77) الهدف الأخير من ركلة جزاء، ليكمل الخماسية النمساوي ديفيد ألابا (ق3) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (ق24).

فيما جاء هدف الضيوف الوحيد على ملعب أليانز أرينا اللاعب البرازيلي رافينيا في مرمى فريقه بايرن عن طريق الخطأ (ق64).

وشهدت المباراة طرد لاعب شالكه، اليوناني كورياكوس بابادوبولوس (ق76).