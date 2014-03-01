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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة علي دخان كثيف منبعث من جرار قطار بسوهاج‎

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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة علي دخان كثيف منبعث من جرار قطار بسوهاج‎ الحماية المدنية تتمكن من السيطرة علي دخان كثيف منبعث من جرار قطار بسوهاج‎

قامت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بالسيطرة على دخان كثيف منبعث من جرار قطار ركاب أثناء وصوله لمحطة سكة حديد المراغة .

كان اللواء ابراهيم صابر، مدير امن سوهاج، قد تلقي اخطاراً بورود بلاغ لمركز شرطة المراغه بانبعاث دخان كثيف من جرار القطار رقم 167 ركاب [سوهاج – البلينا] عقب وصوله محطة سكة حديد المراغة .

بانتقال قوات إدارة الحماية المدنية ،وضباط القسم، سيطرت قوات الحماية المدنية على الدخان ، وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات، ونتج عن ذلك بعض التلفيات بالجرار وتم الدفع بجرار بديل واستأنف القطار رحلته .

وبسؤال خالد محمد علم الدين، 40 سنة ،سائق القطار، قرر بأنه عقب وصول القطار محطة سكة حديد المراغة فؤجي بانبعاث دخان كثيف من الجرار فقام بايقافه، ورجح أن يكون ذلك بسبب وجود زيوت على جسم موتور الجرار ونفي الشبهة الجنائية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 489 اداري المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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