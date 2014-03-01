حقيبة فى قاعة الموتمرات تثير الذعر بين السكان ببنى سويف

أصيب سكان شارع عبد السلام عارف، ورواد قاعة المؤتمرات ببنى سويف، بالذعر إثر الابلاغ عن وجود حقيبة مجهولة فى قاعة المؤتمرات.

انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية الى مكان البلاغ، وفرضت الاجهزة الامنية كردونا امنيا لتمشيط المنطقة ،وسمع الاهالى صوتا مدويا عقب قيام خبراء المفرقعات بالأنتهاء من تمشيط محيط الشنطة المجهولة للتأكد من صحة البلاغ.

وكان اللواء ابراهيم هديب ،مديرامن بنى سويف، قد تلقى بلاغاً بوجود حقيبة مشبوهة فى قاعة المؤتمرات، وعلى الفور أمر بانتقال اجهزة الكشف عن المفرقعات والحماية المدنية والامن المركزى للكشف عن العبوات الناسفة .

وقال مدير الامن، أن الكشف أسفر عن عدم وجود عبوات ناسفة والصوت المدوى هو نتيجة استخدام مدفع المياه من قبل خبراء المفرقعات .