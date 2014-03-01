فتح الله يقود الزمالك للفوز على كابوسكورب بهدف غير مطمئن

حقق الزمالك فوزًا غير مُطمئنًا على ضيفه كابوسكورب الأنجولي بهدف نظيف أحرزه محمود فتح الله من ضربة رأس رائعة بعد ركنية نفذها محمد ابراهيم في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب بأنجولا من أجل التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك الشوط الأول من المباراة بشكل قوي في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الضيوف واعتمد الزمالك على اختراقات حازم إمام من الجبهة اليمنى حيث أهدر أول الفرص في الدقيقة 6 عندما اخترق دفاع كابوسكورب لكن الدفاع يتكتل ويخرج الكرة ضرية مرمى.

كما نجح محمد إبراهيم في تشكيل خطورة من الجبهة اليمنى حيث نجح في تخطى عدد من لاعبي كابوسكورب قبل أن يردها الدفاع في الدقيقة 12.

وبعد مرور 30 دقيقة يبدأ الزمالك في الهجوم بفاعلية على مرمى الضيوف ، حيث صوب نور السيد في الدقيقة 30 كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة ، فيما أهدر حازم إمام في الدقيقة 31 فرصة أكيدة للهدف الأول عندما اخترق دفاع الفريق الانجولي وصوب نحو المرمى لكن دفاع انجولا يخرج الكرة، بعد ذلك يعود الزمالك للهدوء دون محاولات جادة على مرمى الضيوف.

في الشوط الثاني بدأ كابوسكورب الشوط الثاني بشكل قوي بعدما اكتسبوا الثقة بعد أداء الزمالك في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 استغل محمود فتح الله ضربة ركنية تعامل معها بشكل جيد وأسكنها شباك الأنجولية.

وفي الدقيقة 63 أهدر فريق كابوسكورب فرصة التعادل بعد كرة عرضية من جانب موبوتو لكن مهاجم الفريق الأنجولي لم يحسن استغلالها.

وتستمر بعد ذلك محاولات الزمالك وكابوسكورب لكن كل هذه المحاولات لم تكن على مستوى الطموح لتنتهي المواجهة بفوز الزمالك بهدف دون رد.